Gigante Royale: portata diminuita da 6.5 a 5.0, Danno +60%, Tempo di schieramento ridotto da 2sec a 1sec

Guarda il nostro video in cui spieghiamo queste modifiche! Il Gigante Royale è stato a lungo molto forte in ladder ma deludente ai livelli da torneo. Per questo volevamo renderlo ugualmente utilizzabile ovunque lo si giochi. Il problema del Gigante Royale è che prende di mira la torre troppo velocemente, il che lo rende inarrestabile quando è di livello alto. In modo da conferirgli le statistiche che merita, avevamo bisogno di diminuire la sua portata per permettere alle truppe difensive di avere più tempo a disposizione per colpirlo prima di iniziare a sparare. In compenso, ogni colpo avrà un impatto molto maggiore. Adesso si ha più tempo per contrastarlo, ma il suo cannone può dirsi davvero degno del titolo Royale!

Gigante Goblin: Punti ferita +6%

La carta più nuova in Arena è stata un po' più debole rispetto a quanto si aspettavano i goblin dal loro campione! Qualche hamburger in più nello stomaco dovrebbe renderlo in grado di incassare più colpi e mettere le sue unte mani sulla torre più facilmente.

Torre Bombardiera: Danno ad area +5%

Nel complesso, volevamo rendere la Torre Bombardiera un po' più efficace e con questo miglioramento le consentiremo di eliminare i goblin di un livello più alto. Una buona scelta contro i Maiali Royale e la Gang di goblin!

Capanna dei goblin: Velocità di generazione aumentata da 5sec a 4.7sec

La Capanna dei goblin ha avuto qualche problema sin da quando i Goblin lancieri sono stati ritoccati qualche mese fa. Crediamo che un tempo di generazione più ridotto non inonderà l'Arena di goblin ma siamo fiduciosi che almeno un goblin in più consentirà alla Capanna di essere più efficace una volta giocata.

Orda di scheletri: Numero di scheletri aumentato da 14 a 15

Larry, Harry, Jerry, Terry, Mary, Barry, Cherry, Karrie, Faerie, Scary, Sherry, Gary, McClary e Huckleberry hanno invitato il loro buon amico Doot alla festa di Halloween.

Barile barbarico: Il barile rotola più velocemente, il barbaro salta fuori più rapidamente

Dopo aver ridotto il suo costo di elisir a 2, abbiamo visto che il tasso di vittoria del Barile barbarico è aumentato ma questo non lo ha ancora reso un'alternativa comune agli incantesimi più popolari. Alcuni cambiamenti nella qualità di vita della carta per farlo rotolare più velocemente e un barbaro caricato a molla renderanno il Barile un po' più simile al Tronco.

Palla di neve gigante: Durata rallentamento aumentata a 2.5sec da 2sec, Danno ad area +10%

L'effetto stordimento di mezzo secondo della Scarica è stato molto popolare in Clash Royale, anche perché l'effetto rallentamento non è mai stato abbastanza duraturo da creare una vera e propria alternativa. L'aumento del danno e della durata del rallentamento della Palla di neve dovrebbero renderla una scelta un po' più utilizzabile, specialmente nei mazzi Minatore!

Stregone di ghiaccio: Durata rallentamento aumentata a 2.5sec da 2sec

L'avete votato voi! Lo Stregone elettrico è stato a lungo tempo lo stregone preferito nei mazzi "crowd control". In uno scontro tra Stregone elettrico e Stregone di ghiaccio, l'effetto stordimento durava abbastanza da spezzare l'effetto rallentamento. Un rallentamento più duraturo consentirà di rimanere efficace anche se lo Stregone di ghiaccio viene stordito o respinto.