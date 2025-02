Queste modifiche sono state introdotte in una manutenzione di giovedì 25 febbraio.

Monitoreremo questa modifica al matchmaking per vedere se sorgono problemi e apporteremo modifiche se riscontreremo impatti negativi, quindi (giusto per avvertirti) questo potrebbe non essere un cambiamento permanente se vediamo giocatori incapaci di accedere alle partite, per esempio.