Ciao a tutti,

Spero che stiate bene!

Dopo aver visto alcuni commenti che esprimevano la vostra delusione riguardo l’inizio dello Shocktober, Max, il Community Manager di Clash Royale, ha pensato che sarebbe stato utile iniziare una conversazione, per dimostrare che siamo attenti ai vostri feedback. Quindi eccoci qui:



Stagioni VS aggiornamenti



“Voglio chiarire ancora una volta che le stagioni NON sono aggiornamenti e non dovrebbero essere considerate come tali. Come ho scritto nel mio post precedente, abbiamo spostato la nostra attenzione all’inizio del 2021 e rallentato il ritmo dei contenuti mensili per concentrarci completamente sugli aggiornamenti trimestrali (lo so, ci sto arrivando, continua a leggere).

Il piano attuale è di avere temi fissi per alcuni eventi in gioco (Shocktober, Clashtale, Anno lunare, Compleanno, ecc.) e principalmente utilizzando arene esistenti. Nuove arene e nuovi temi potrebbero ancora essere inseriti in futuro (come “Le cucine del Boia”), ma in questo momento non è la priorità.”



Allora, dov’è l’aggiornamento? Hai appena detto trimestrale !?!?



“Sebbene fosse rischioso per noi comunicare il nostro piano di rilascio di aggiornamenti trimestrali, abbiamo deciso di farlo lo stesso, dato che era uno dei nostri obiettivi principali per quest’anno e qualcosa che volevamo portare a termine.

Ma sì, sfortunatamente possono verificarsi ritardi (come abbiamo annunciato all’inizio di settembre quando l’aggiornamento avrebbe dovuto essere pubblicato). Questo è qualcosa di cui non siamo contenti, ma è stata una decisione necessaria.

Non voglio citare Shigeru Miyamoto qui, ma l’idea è questa: preferiamo sempre posticipare un aggiornamento per renderlo migliore invece di affrettarlo o rimuovere cose per rispettare un programma che abbiamo deciso mesi fa.

Come sempre, riveleremo maggiori informazioni quando saremo più vicini alla data di uscita. Sta arrivando.”



Fiducia e aspettativa



“Dopo il 2020 e l’aggiornamento delle Guerre tra clan 2, molti giocatori sono rimasti delusi. L’aggiornamento è stato un errore. Insieme a un lungo tempo di sviluppo, ha profondamente scosso la fiducia della community nel team di gioco. E come probabilmente saprai: la fiducia è difficile da guadagnare e ancora più difficile da riconquistare.

Il 2021 è stato un grande anno per Clash Royale, anche se non è ancora finito. Concentrandosi sulla progressione dei giocatori, gli ultimi due aggiornamenti sono stati un successo che ha notevolmente aiutato e ampliato la fan-base dei giocatori. Il team è più che mai impegnato a realizzare il miglior gioco possibile, assicurando che Clash Royale continuerà a funzionare negli anni a venire e riconquisterà la vostra fiducia.”



Queste le parole del nostro amico Max! Quindi, per rimanere aggiornati, continuante a seguirci. Come già detto da lui... qualcosa sta arrivando!

Qui trovate il link alla conversazione originale su Reddit: https://www.reddit.com/r/Clash...