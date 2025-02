Perché?

Vogliamo essere più assidui e coerenti in materia di modifiche di bilanciamento, per permetterti di sapere in anticipo quando stanno per arrivare delle novità.

Quando?

Il primo lunedì di ogni mese in coincidenza con l'inizio di ogni stagione della lega, così da cambiare un po' le carte in tavola per la stagione successiva!

Infine, ogni volta che ci sarà un aggiornamento completo (cioè che include nuovi contenuti e funzionalità), effettueremo anche tutte le modifiche di bilanciamento che non possono essere implementate con una semplice pausa di manutenzione.

In poche parole, ciò significa che il nostro prossimo aggiornamento di bilanciamento arriverà il 4 giugno! Continua a seguirci, ci saranno maggiori dettagli durante la settimana.

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale