Inoltre, gli artefatti hanno aumentato notevolmente il valore del Pass Royale. Poiché alcuni di essi erano ottenibili col Pass, tutti gli altri che non erano inclusi nel Pass (per esempio, i libri, i jolly e via dicendo) dovevano costare di più per far sì che l'economia del gioco rimanesse equilibrata.









Cambiando i contenuti del Pass, possiamo offrire a coloro che non ce l'hanno degli artefatti specifici, come i libri, a prezzi migliori e li possiamo mettere a disposizione nel negozio stagionale o in quello normale, tanto per fare un paio di esempi.