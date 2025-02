Questi nuovi valori delle carte uniformeranno inoltre il costo in oro dei jolly élite!

Al momento, quando acquisti una carta di livello 14 al negozio, essa viene convertita direttamente in jolly élite, ma il costo in oro richiesto per tale conversione varia in base alla sua rarità.

Dopo questa modifica, qualsiasi jolly élite ottenuto tramite conversione costerà 10 monete d'oro, indipendentemente dalla rarità della carta convertita.