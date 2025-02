Il sistema degli slot dei bauli di Clash Royale è nato con il gioco stesso e ci rendiamo conto che le aspettative dei giocatori che si avvicinano oggi al gioco per la prima volta potrebbero essere diverse da quelle di chi ha iniziato a giocare ai tempi della sua pubblicazione. Per questo motivo, abbiamo ideato il test con l'intento di capire meglio quanto le modifiche ai meccanismi di sblocco dei bauli influenzano l'esperienza di gioco in generale. Inoltre, i dati raccolti ci diranno se e come migliorare il sistema delle ricompense.

Ti ricordiamo che si tratta di un test e che possiamo tranquillamente apportare delle modifiche in corsa, perciò è molto importate per noi conoscere la tua opinione, che ti invitiamo a condividere sui social, su Reddit o su Discord!