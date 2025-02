Quest'anno, chiunque riesca a completare la sfida potrà iscriversi alla fase successiva della CRL sul Portale del Torneo.

In questo frangente, i partecipanti potranno gareggiare in un massimo di 10 scontri ogni 24 ore, a seguito dei quali otterranno o perderanno dei punti in classifica in base alle loro vittorie o sconfitte, e, al termine della competizione classificata, i 128 giocatori migliori accederanno alla terza fase.

Per maggiori informazioni sulla Clash Royale League e sulle fasi successive del Torneo, visita QUESTO SITO!