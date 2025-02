All'inizio dovrai creare un mazzo con le carte disponibili all'arena 1 e ti serviranno tre vittorie per sbloccare l'arena successiva.

Nelle prime tre arene potrai giocare in modo più rilassato, visto che le sconfitte non verranno prese in considerazione.

A partire dall'arena 4, invece, la sfida prevederà le solite regole: il primo tentativo è gratuito, ma con tre sconfitte sei fuori. Potrai ritentarla spendendo 10 gemme, oppure gratuitamente, se avrai acquistato il Pass Royale.