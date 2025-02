Ottieni i gettoni di scambio dai bottini di guerra (la nuova ricompensa che puoi ottenere al termine di ogni guerra tra clan), dalle sfide o dal negozio.



È richiesto un gettone per avviare uno scambio, ma non per accettarlo.

Il gettone ti viene restituito se lo scambio è annullato per tua decisione o per qualsiasi altro motivo. I gettoni sono spesi solo a scambio completato.

Guarda l'ultimo episodio di TV Royale per saperne di più!