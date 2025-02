I checkpoint dei trofei ti permetteranno di conservare i tuoi trofei ogni volta che raggiungi una nuova arena! Quando superi un checkpoint dei trofei, NON potrai scendere più al di sotto di quella soglia. Per esempio, se ottieni 3600 trofei e raggiungi l'arena spaventosa, non potrai più scendere sotto quel numero di trofei!

Una volta che raggiungi i 4000 e più trofei, i checkpoint dei trofei non esistono più. Potrai retrocedere da una lega a un'altra ma non potrai mai più andare al di sotto dei 4000 trofei (arena leggendaria).