D: la tipologia di incarichi giornalieri cambia ogni giorno? (Ad esempio, un giorno si tratta di vincere o partecipare a un determinato numero di scontri e il successivo di usare una provocazione in particolare).

R: no, gli incarichi rimangono dello stesso tipo.

D: le ricompense cambiano di giorno in giorno?

R: anche le ricompense sono le stesse, ma potrebbero variare in futuro.

D: in passato, le ricompense ottenute dagli incarichi giornalieri rimanevano a disposizione finché non venivano ritirate. Continuerà a funzionare così?

R: no, non sarà possibile ritirare le ricompense dopo l'aggiornamento degli incarichi.

D: quando si aggiornano gli incarichi?

R: l'aggiornamento degli incarichi giornalieri coincide con quello della sezione delle offerte giornaliere del tuo negozio e si basa sul fuso orario della località in cui hai creato il tuo account.

D: le corone raccolte durante la Corsa alle corone sono prese in considerazione per il completamento dell'incarico giornaliero dedicato all'ottenimento di un certo numero di corone?

R: sì.

D: cosa succede se ricevo un artefatto ma il mio inventario è pieno?

R: al momento, i limiti dell'inventario non valgono per le ricompense ottenute dai premi fortunati, ma questo sistema potrebbe cambiare in futuro.