Per la prima volta in assoluto, sarà possibile sbloccare il nuovo campione gratis! Il principino sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori a partire dall'arena 11 per un periodo di tempo limitato.

Per tutta la stagione di novembre di Clash Royale, troverai l'icona del principino sulla schermata principale del gioco, che ti permetterà di accedere a questo campione e a tre missioni complete di tutorial, per aiutarti a familiarizzare con il piccolo combinaguai.

Completa tutte e tre le missioni tutorial per ottenere una decorazione dello stendardo da battaglia unica!