Abbiamo pubblicato un aggiornamento opzionale con cui abbiamo risolto questi errori.

✅ Risolto il problema per cui i replay non funzionavano correttamente.

✅ Risolto il problema per cui le versioni evolute delle carte non sparivano mai dai mazzi dei duelli.

✅ Corretto l'errore per cui era impossibile trascinare una carta nel mazzo dopo averla selezionata.

✅ Corretto l'errore durante le condivisioni dei replay per cui le immagini delle evoluzioni apparivano piccole.

✅ Corretto l'errore per cui le anteprime delle meccaniche di gioco delle evoluzioni non ancora sbloccate non venivano riprodotte correttamente.

✅ Corretti arresti anomali ed effettuati altri miglioramenti.

Vai nello store e scarica subito questo aggiornamento!