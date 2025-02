Durata del congelamento alla distruzione aumentata di 0,5 secondi ☝️.

Questo ghiacciolo ambulante non se la sta cavando male, ma lo si trova principalmente nel mazzo classico da 2,6 unità di elisir. Speriamo che con questo piccolo potenziamento diventi una scelta utile anche in altre strategie e che il suo scopo nella vita non sia semplicemente quello di essere spinto in avanti da un domatore di cinghiali.