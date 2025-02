Al momento, stiamo pensando di mantenere il costo in elisir della sua abilità a una sola unità, ma comprendiamo il fatto che molti dei giocatori di alto livello non avrebbero problemi a spenderne due per usarla. D'altro canto, osservando quest'argomento da una prospettiva più ampia, non pensiamo sia ideale aumentare il costo di un'abilità che non offre un tornaconto valido in ogni occasione.

Per fare un confronto, l'abilità di evocazione del re degli scheletri garantisce un vantaggio più chiaro, anche quando la si utilizza in situazioni non esattamente ideali.



Riteniamo che un'abilità che richiede troppo elisir e che non è facile da padroneggiare potrebbe portare i giocatori "standard" a non schierare più il monaco in futuro, cosa che renderebbe questa carta appannaggio esclusivo dei giocatori di alto livello.



Per noi, non è un problema che alcune carte richiedano più abilità per essere usate, ma il nostro obiettivo è quello di rendere accessibile la maggior parte delle carte il più possibile.