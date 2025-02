Gli Scaricuccioli non sono facili da bilanciare - se da un lato sono fragili e non molto pericolosi, dall’altro sono abili a paralizzare i nemici, fin quando non vengono counterati.

Vogliamo voi possiate giocarvi al meglio le vostre carte, e gli scenari di gioco in cui certe carte impediscono un’interazione già di partenza non vanno bene.

Quando gli Scaricuccioli avevano ancora un valore competitivo, il meta divenne troppo difensivo e difficile da sfondare.