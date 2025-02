Duchessa dei pugnali (1v1 e 2v2): dal 1º all'8 aprile.

🔪 Gioca con la nuova truppa delle torri!

⚔️ Sfida dedicata: dal 5 all'8 aprile.

🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.

Duchessa dei pugnali strategica (1v1 e 2v2): dall'8 al 15 aprile.

🔪 Scegli con cura le carte per sfruttare al meglio i suoi pugnali letali!

⚔️ Sfida dedicata: dal 12 al 15 aprile.

🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.

Campi potenzianti (1v1 e 2v2): dal 15 al 22 aprile.

🔋 Raggiungi il centro dell'arena per raccogliere i potenziamenti che spuntano lì e dominare la battaglia!

⚔️ Sfida dedicata: dal 19 al 22 aprile.

🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.

Ariete da battaglia strategico (1v1 e 2v2): dal 22 al 29 aprile.

🐏 Demolisci le torri con la versione evoluta dell'ariete da battaglia!

⚔️ Sfida dedicata: dal 26 al 29 aprile.

🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.

Bombe in arrivo (1v1 e 2v2): dal 25 aprile al 1º maggio.

💣 Conquista il mortaio posizionato nel centro dell'arena per dare man forte alle truppe!

⚔️ Sfida dedicata: dal 29 aprile al 1º maggio.

🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.