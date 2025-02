Ti farebbe comodo ricevere un'evoluzione delle carte... gratis? Sì? Bene, perché la fortuna è dalla tua parte!

Il periodo più romantico dell'anno è alle porte e, per l'occasione, ci sono diverse evoluzioni in cerca della loro dolce metà!

Dal 5 al 13 febbraio, potrai scegliere l'evoluzione che fa al caso tuo tra una serie di candidate e il 14 febbraio potrai sbloccarla GRATUITAMENTE!

E c'è dell'altro! Ogni giorno, un'evoluzione ti manderà un regalo speciale nella speranza di conquistarti.

Ecco cosa riceverai.

Il 5 febbraio: 500 jolly comuni.

Il 6 febbraio: 600 gettoni stagionali.

Il 7 febbraio: 100 jolly rari.

L'8 febbraio: 100 buoni dello stendardo.

Il 9 febbraio: 10 jolly epici.

Il 10 febbraio: una cassa stracolma d'oro.

L'11 febbraio: un jolly leggendario.

Il 12 febbraio: un baule cangiante.

Ogni giorno, avrai 24 ore di tempo per ritirare il regalo giornaliero, mentre potrai aspettare fino al 29 febbraio per far conoscere all'evoluzione dei tuoi sogni la collezione delle carte di cui farà parte!

Per riepilogare...

A partire dal 5 febbraio, potrai ritirare i vari premi gratuiti e scegliere l'evoluzione dei tuoi sogni dalla schermata principale, mentre il 14 febbraio, riceverai i sei frammenti dell'evoluzione che hai selezionato!

Botte e risposta

Chi può partecipare a quest'evento così romantico?

Tutti i giocatori di livello re 7 o superiore, cioè quelli che hanno sbloccato le evoluzioni.

Cosa succede se non scelgo l'evoluzione dei miei sogni entro il 13 febbraio?

Non preoccuparti, verrà scelta per te una delle tue ammiratrici segrete!

Come funziona, se ho già sbloccato tutte le evoluzioni delle carte?

I sei frammenti d'evoluzione che riceverai verranno convertiti in automatico in jolly.