Cosa? Un altro evento?! Sì, hai letto bene! Il 17 aprile inizia la Minicaccia alle corone, dove devi accumulare più corone possibili per ritirare ricompense pazzesche. Vedi di non perdertela, perché durerà solo un giorno!

Ecco qui una lista di quello che puoi vincere.

Prima ricompensa 💰 1000 monete d'oro 💎 Costo: GRATUITO 👑 Traguardo da raggiungere: 5 corone

Seconda ricompensa 🃏 100 carte comuni 💎 Costo: GRATUITO 👑 Traguardo da raggiungere: 15 corone

Terza ricompensa 🃏 25 carte rare 💎 Costo: 50 gemme 👑 Traguardo da raggiungere: 30 corone

Quarta ricompensa 🪄 Un baule magico 💎 Costo: 75 gemme 👑 Traguardo da raggiungere: 50 corone

Quinta ricompensa 💬 Provocazione della duchessa dei pugnali annoiata 💎 Costo: 100 gemme 👑 Traguardo da raggiungere: 75 corone



⚠️ Devi aver raggiunto almeno il livello re 6 per poter partecipare.

❓ Se non riesci a trovare l'icona dell'evento, non preoccuparti! Alcuni giocatori avranno accesso all'evento la settimana successiva, quindi torna il 24 aprile per partecipare.

Ci vediamo nell'arena!