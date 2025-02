Nelle modifiche di maggio, ci occuperemo principalmente delle evoluzioni, che, al momento, sono troppo forti in generale e spingono quindi i giocatori a usarle il più possibile durante una partita. Per questo motivo, molto spesso sono le evoluzioni a decidere le sorti della battaglia: hanno una percentuale di schieramento per partita superiore e infliggono una quantità di danni sproporzionata rispetto alle loro controparti non evolute.

Con questi nuovi cambi, ridurremo i valori delle statistiche di base di queste carte e daremo più risalto alle loro abilità uniche, in modo che gli utenti mettano in campo le carte evolute e sfruttino le loro caratteristiche in maniera più strategica.