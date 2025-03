Trovare un buon compromesso per questa unità non è una cosa semplice. Prima, il suo incantesimo spariva subito dopo l'eliminazione della gigantessa e, quindi, era troppo debole; poi, quando abbiamo esteso all'infinito la sua durata, era diventato troppo forte. Ora rimarrà attivo per cinque secondi dopo l'abbattimento della truppa.