Con queste modifiche, vogliamo continuare a offrire ai giocatori di Clash Royale un'esperienza di gioco dinamica e bilanciata e non vediamo l'ora di scoprire come questi cambiamenti influenzeranno le strategie e la composizione dei mazzi negli scontri dell'arena. Come sempre, ne monitoreremo attentamente gli effetti e siamo felici di ricevere le vostre opinioni al riguardo!