Abbiamo risolto un errore per cui i bauli dati in ricompensa non si aggiornavano mai a fine partita, quindi ora i giocatori non riceveranno più ripetutamente lo stesso tipo di baule.

Ora che questo problema non c'è più, potrai riprendere i tuoi progressi da dove li avevi lasciati non appena le battaglie classificate 2v2 saranno nuovamente online. Inoltre, se hai ricevuto un emblema sbagliato, lo aggiorneremo al termine della modalità 2v2, che verrà estesa fino al 25 febbraio per recuperare il tempo in cui non era disponibile.

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale