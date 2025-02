✅ Corretto l'errore per cui l'uso di due carte in rapida successione non schierava una di quelle carte.

✅ Rimosso il messaggio "Sconto d'oro!" che appariva per un attimo subito dopo aver usato un jolly su una carta.

✅ Risolto il problema per cui le anteprime delle carte mostravano perennemente la schermata di caricamento in seguito allo sblocco della mini P.E.K.K.A.

✅ Corretto l'errore per cui le reclute Royale potevano essere posizionate nel lato del nemico.

✅ Risolto un problema specifico di Android per cui non appariva la solita animazione delle gemme dopo un acquisto nel negozio.

✅ Risolto un problema specifico di Android per cui la tastiera veniva caricata due volte.

✅ Risolto un problema specifico di Android per cui le emoji non venivano visualizzate correttamente.

✅ Aggiunti gli effetti delle particelle che erano assenti nell'animazione della trivella goblin al livello stella 1.

✅ Risolto un errore per cui il cavaliere d'oro scattava in un punto privo di bersagli.

✅ Risolto un arresto anomalo che si verificava nella schermata di modifica dello stendardo da battaglia.

✅ Risolto un errore per cui il nuovo messaggio pop-up per gli eventi "Corsa alle corone" e "Corsa all'oro" impediva a volte di toccare il pulsante per cambiare rapidamente account di Supercell ID.

✅ Risolto un errore per cui apparivano dei numeri misteriosi nei mazzi dell'avversario durante la fase di proibizione di un duello con proibizioni.

✅ Risolto l'errore per cui il pulsante per prendere i buoni degli stendardi indirizzava erroneamente i giocatori al negozio, quando l'inventario dei buoni era pieno.

✅ Risolto un errore per cui il caricamento di Scintilla non ripartiva da zero quando veniva colpito contemporaneamente dallo spirito elettrico e dall'ancora del pescatore.

✅ Risolto un errore per cui il tentativo di posizionare un campione in uno slot non valido annullava la selezione di quel campione, costringendo quindi il giocatore a selezionare nuovamente la carta.