Lo stregone elettrico è stato tra le truppe più forti del gioco per quasi tutta la sua esistenza. Gli stordimenti ripetuti possono essere frustranti in coppia con il suo alto danno, quindi volevamo causargli un piccolo cortocircuito.



Questa riduzione del danno significa che entrambi i flussi elettrici non uccidono un singolo sgherro, permettendogli di essere messo in difficoltà un po’ più facilmente da carte come l’orda di sgherri (che potrebbe avere così un bel buff indiretto).