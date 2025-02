Quando abbiamo inizialmente rielaborato il Boia, abbiamo dato troppo peso a commenti, anteriori al suo rilascio, relativi alla presunta, possibile, forza del Boia. Abbiamo, così, effettuato un depotenziamento di emergenza, testandolo meno approfonditamente del solito (non avevamo tempo per un formale ciclo di test), prima dell'inizio della stagione 3. Il risultato è stato un Boia debole e la maggior parte dei giocatori di Boia che si sono sentiti delusi. Ciò ha anche invalidato i video realizzati dai nostri creatori di contenuti su YouTube e ha reso imprecisi i video del nostro bilanciamento, cosa non positiva per chiunque desiderasse ricevere informazioni precise sul bilanciamento della terza stagione.

Abbiamo deciso di effettuare una "manutenzione pre-CRL" una sola volta per sistemare Pescatore e Boia e non influenzare i match di quella settimana, facendoci una promessa, interna al nostro team, di non fare di questa cosa un'abitudine. Qualsiasi modifica di bilanciamento di emergenza è un incubo dal punto di vista della comunicazione perché la stragrande maggioranza dei nostri giocatori guarda solo video ufficiali o messaggi di gioco e non è, invece, partecipe delle discussioni su Twitter o Reddit. Cambiare una carta apparentemente senza notificarlo via messaggio (anche se è su YouTube, Reddit o Twitter) è una cattiva abitudine che non abbiamo intenzione di prendere.

La nostra più grande preoccupazione per quanto riguarda le modifiche di metà stagione è stata la creazione di un precedente che potesse giustificare il nostro poter/dover fare spesso questo tipo di modifiche. Questo mese ha confermato questa preoccupazione: anche se il meta è stato influenzato dalle recenti modifiche, si tratta di più carte e non esiste una soluzione "semplice" al problema. Non vogliamo che la community richieda modifiche di bilanciamento di emergenza nel bel mezzo della stagione ogni volta che una carta viene percepita come troppo forte, ma è esattamente quello che è successo. Quello che è successo è colpa nostra, una colpa che è frutto di una decisione presa nella stagione 3, che ha creato la conseguente aspettativa che le modifiche di bilanciamento di metà stagione possono essere una possibilità concreta.

Quindi perché non effettuare le modifiche di bilanciamento di metà stagione?