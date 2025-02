Gli incantesimi Scarica e Palla di Neve Gigante non basteranno a distruggere i loro scudi, a differenza di incantesimi come le Frecce o Tronco che li riducono in brandelli!



In più, essendo truppe di terra, fate attenzione ad unità aeree come l'Orda di Sgherri.



Guardate il video per vederli in azione!