Supercell logo
Back to Clash Royale News
1 giu 2020
Blog – Clash Royale

STAGIONE 12: IL SOGNO DEL PRINCIPE!

BENVENUTI NELLA MENTE DEL PRINCIPE!

Il principe è stato messo al tappeto e spedito nel mondo dei sogni... sogni fatti di arcobaleni, soffici nuvole e unicorni!

Gioca nella nuova arena "Sogno del principe", guadagna nuovi premi con il Pass Royale, gioca con un principe di livello potenziato e scopri la nuova carta, i draghi d'ossa!

虽然在两季BCC上都只有北美区第6名，但Queso Cup双料世界冠军加身已经足够耀眼。不论是从参赛选手的强度还是airsurfer自身的表现来看，这两冠的含金量都堪称爆表，证明了美国人拥有超高的大赛上限，就论今年的表现绝对是全球第一梯队，如果能延续这样强势的发挥，airsurfer绝对是CRL全球总冠军的有力争夺者。

今天距离2021CRL全球总决赛开幕还有20天，登场的选手也愈发重磅，今天让我们一起了解16岁的日本天才少年、最强一族的代言人之一——Guriko（Miku

关于对Guriko的了解，很多人都是从天梯开始的。众所周知，另一位日本天才少年Mugi的游戏ID是最强 | むぎ，而Guriko就是最强一族的又一代表，最强 | ぐりこ。2019年，当时年仅14岁的Guriko就已经三次杀进天梯前10，最高冲到第二名，引起了圈内的广泛关注。2020年，15岁的Guriko又通过日本最强杯夺冠一战成名，就此开启了自己的电竞生涯！

不过由于之前年龄太小，Guriko未能加入CRL战队，今年CRL开启个人赛时代再加上自己终于年满16岁，已经没有任何东西可以再阻止Guriko的爆发。2021八个赛季，Guriko延续了自己天梯强势的表现，虽然可能是因为学业繁忙有两个赛季未能报名参加瑞士轮，但Guriko表示只打6个赛季就足够了。在自己参加的6个赛季里，Guriko四次突破瑞士轮，而且两次打出10胜的炸裂成绩，两次登上月度决赛的舞台，最好成绩是9月的季军，在最后一刻锁定了总决赛直通名额。对于一位刚刚年满16岁的少年而言，这样的表现无疑是现象级的。

RICOMPENSE DEL PASS ROYALE

GUADAGNA CORONE PER SBLOCCARE LE RICOMPENSE

  • Skin della torre "arcobaleni del principe"

  • Provocazione esclusiva del principe nero

Queste ricompense si possono ottenere solo durante la stagione 12, ma una volta sbloccate, rimarranno tue per sempre!

  • 70 RICOMPENSE DA SBLOCCARE!

  • 35

    soglie disponibili nel menu del Pass Royale

  • 35

    soglie GRATUITE

---

SCOPRI DI PIÙ...

除了在CRL上大杀四方，Guriko也在各种三方赛事上挥洒自己的天赋。年初的BCC第二季，Guriko在亚太区季后赛中连续3-1RAIKIJONES、3-0力量哥、3-0BenZer看得人目瞪口呆，最后的决赛上演最强德比，Guriko血战5局惜败Mugi。Queso Cup夏季赛，Guriko又在亚太区季后赛连续战胜了嗨尔、Hajime和KK杀进决赛，败给PANDORA再收一个亚军，并在随后的总决赛上跻身前六。虽然在BCC第三季和Queso Cup秋季赛表现一般，但两次三方大赛的惊艳发挥足以证明Guriko已有亚洲前五甚至前三的水平，更别提他才只有16岁。

NUOVA ARENA

和大部分日本的天才选手一样，Guriko的卡池也是典型的日本风格。今年CRL登场最多的五大核心是矿工、皇家猪、野猪、气球和飞桶，以中小费为主，与其他人画风大相径庭，尤其是野猪和飞桶的使用率可以排到前五，这在大部分选手那里是看不到的。而且除了前5之外，Guriko的迫击炮登场率11%胜率68%，骷髅桶登场率8%胜率也有61%，炸弹兵登场率6%胜率也接近6成，可以说所有的小费体系都是Guriko的绝活，这也符合他“操作怪”的特点。

而一般选手最爱使用的万金油核心墓园、家驹和羊骑，在Guriko这里使用率只有5%以下，不算他的常规武器库，但不爱玩不代表他玩得不好。Guriko的家驹有高达70%的胜率，羊骑也有67%的胜率，石头人只上了7次但胜率也超过70%，天狗更是胜率达到了恐怖的80%......虽然是小费玩家，但天才少年的学习能力总是这么恐怖，Guriko虽然卡池偏小费但其实没有短板，在他使用的全部17个核心中，胜率最低的也有50%以上，绝望吧对手~

天梯打出名气，日本一战成名，亚洲大杀四方，登上世界舞台……回顾Guriko的出道之路，就是一出典型的天才剧本，而如果能在全球总决赛上再度进化，那将是最热血的日漫剧情。不过全球总决赛的舞台将是其他31名和他一样的天才聚首，今年Guriko每每打到全球总决赛的环节还是总差了一口气，他需要证明自己是最特别的那一个。

年轻给了Guriko超快的反应、无敌的手速、超强的学习能力和敢打敢秀的锐气，但年轻无疑也是一把双刃剑，不论怎么说，这都是Guriko第一次打如此规格的世界大赛，面对镜头会不会紧张？对阵同水平的对手会不会失误？逆风局心态会不会爆炸？被抓卡组后会不会蒙圈？这一切都要画上一个问号。一定发挥出全部实力的Guriko，可以说上限绝不封顶。

好了，虽然Guriko是日本万里挑一的天才，但全球总决赛的舞台最不缺的就是天才，明天总决赛32强介绍继续进行，而下面这位则是NOVA粉丝心中永远的痛……我们明天见！

DOVE OTTENERLE?

Arcobaleni del principe: dal Pass Royale della stagione 12

Pony: nel negozio

Principe nero: in una sfida

TROPPO LUNGO DA LEGGERE?

Guarda il video qui

RIASSUNTO DELLA STAGIONE 12! (Sottotitoli in italiano!)