和大部分日本的天才选手一样，Guriko的卡池也是典型的日本风格。今年CRL登场最多的五大核心是矿工、皇家猪、野猪、气球和飞桶，以中小费为主，与其他人画风大相径庭，尤其是野猪和飞桶的使用率可以排到前五，这在大部分选手那里是看不到的。而且除了前5之外，Guriko的迫击炮登场率11%胜率68%，骷髅桶登场率8%胜率也有61%，炸弹兵登场率6%胜率也接近6成，可以说所有的小费体系都是Guriko的绝活，这也符合他“操作怪”的特点。

而一般选手最爱使用的万金油核心墓园、家驹和羊骑，在Guriko这里使用率只有5%以下，不算他的常规武器库，但不爱玩不代表他玩得不好。Guriko的家驹有高达70%的胜率，羊骑也有67%的胜率，石头人只上了7次但胜率也超过70%，天狗更是胜率达到了恐怖的80%......虽然是小费玩家，但天才少年的学习能力总是这么恐怖，Guriko虽然卡池偏小费但其实没有短板，在他使用的全部17个核心中，胜率最低的也有50%以上，绝望吧对手~

天梯打出名气，日本一战成名，亚洲大杀四方，登上世界舞台……回顾Guriko的出道之路，就是一出典型的天才剧本，而如果能在全球总决赛上再度进化，那将是最热血的日漫剧情。不过全球总决赛的舞台将是其他31名和他一样的天才聚首，今年Guriko每每打到全球总决赛的环节还是总差了一口气，他需要证明自己是最特别的那一个。

年轻给了Guriko超快的反应、无敌的手速、超强的学习能力和敢打敢秀的锐气，但年轻无疑也是一把双刃剑，不论怎么说，这都是Guriko第一次打如此规格的世界大赛，面对镜头会不会紧张？对阵同水平的对手会不会失误？逆风局心态会不会爆炸？被抓卡组后会不会蒙圈？这一切都要画上一个问号。一定发挥出全部实力的Guriko，可以说上限绝不封顶。

好了，虽然Guriko是日本万里挑一的天才，但全球总决赛的舞台最不缺的就是天才，明天总决赛32强介绍继续进行，而下面这位则是NOVA粉丝心中永远的痛……我们明天见！

