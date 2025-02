Per lui, l'avventura è partita in salita, dopo una sconfitta per 2 a 0 contro KK nel primo turno, ma il neocampione della CRL è riuscito a qualificarsi alla seconda giornata delle Finali, battendo Pandora per 2 a 0 nel primo turno del gruppo dei perdenti.

Da quel momento in poi, si è dimostrato inarrestabile contro i successivi avversari del gruppo, ottenendo due vittorie e zero sconfitte contro Sweep e CMG Vitor75.



Mohammed ha però dovuto affrontare un vero e proprio tour de force nella terza giornata delle Finali, perché si è potuto fregiare del titolo di campione dopo ben cinque scontri.



Dopo aver rimontato airsurfer e vinto per 2 a 1 nel quarto turno del gruppo dei perdenti, ha ottenuto la sua rivincita contro l'ormai ex campione in carica Mugi nelle semifinali del gruppo battendolo per 2 a 0, per poi raggiungere lo stesso risultato anche nella finale disputata contro Samuel Bassotto.



Per il gran finale, Mohammed ha invece affrontato SK Morten nello scontro più atteso dell'anno dai fan della CRL: dopo aver vinto la prima partita, SK Morten è riuscito a subito a pareggiare la serie 1 a 1. Con davanti lo spettro dell'eliminazione, Mohamed Light è stato in grado di vincere nuovamente azzerando il tabellone e andando allo scontro finale, vincendolo 2 a 0 e conquistando così il titolo di campione del mondo.



Vedi i suoi scontri visitando le pagine qui sotto!



1º turno del gruppo dei vincitori - Sconfitta per 2 a 0 contro KK

1º turno del gruppo dei perdenti - Vittoria per 2 a 0 contro Pandora

2º turno del gruppo dei perdenti - Vittoria per 2 a 0 contro Sweep

3º turno del gruppo dei perdenti - Vittoria per 2 a 0 contro CMG Vitor75

4º turno del gruppo dei perdenti - Vittoria per 2 a 1 contro airsurfer

Semifinali del gruppo dei perdenti - Vittoria per 2 a 0 contro Mugi

Finale del gruppo dei perdenti - Vittoria per 2 a 0 contro Samuel Bassotto

Finalissima - Vittoria per 2 a 1 contro SK Morten

Scontro aggiuntivo - Vittoria per 2 a 0 contro SK Morten

Da parte del team di CRL, vogliamo ringraziare di cuore te e tutti gli altri appassionati di Clash Royale per aver reso le Finali della CRL del 2022 e il Clash Fest un evento indimenticabile. E, come sempre, ricorda di seguire i nostri profili (in inglese) su Twitter e Instagram, per rimanere al corrente di tutte le novità!