Abbiamo modificato il funzionamento di questa modalità, per rendere la sua esperienza più equa per tutti. Prima di tutto, non sentirai più parlare di ''prestigio'', ma di ''medaglie''.



- Giorni di allenamento e giorni della battaglia

D'ora in poi, le guerre tra clan si suddivideranno in giorni di allenamento e giorni della battaglia. Durante i giorni di allenamento (da lunedì a mercoledì), potrai far pratica con i tuoi mazzi da guerra nelle battaglie fluviali per vincere oro.



Nei giorni della battaglia, dovrai guadagnare medaglie dagli scontri per aiutare il clan a ottenere la vittoria. Ora le navi avanzeranno tutte insieme alla fine di ogni giorno della battaglia. Le medaglie vinte dai clan saranno conteggiate e convertite in punti che sposteranno la nave sul fiume: ovviamente, il clan che ha ottenuto più medaglie vedrà la sua nave percorrere distanze più lunghe.



Se non riuscirai a tagliare il traguardo, non temere: al termine dell'ultimo giorno della battaglia, i bauli della guerra in palio verranno assegnati ai clan in base alla loro posizione finale lungo il fiume.



- Difese navali migliorate

Le difese ancora in piedi al termine di ogni giorno della battaglia permetteranno al clan di ricevere punti per lo spostamento della nave! Scegli la strategia migliore insieme agli altri membri, in modo che i tuoi alleati più forti proteggano le difese che danno come ricompensa il maggior numero di punti a disposizione. Ricorda che i capi e i co-capi possono rimuovere le difese degli altri membri!