✅ Risolto l’arresto anomalo del gioco che si verificava quando venivano usate le provocazioni nella schermata di fine battaglia negli scontri 2v2.

✅ Corretta la descrizione errata dei tornei Royale, secondo la quale era possibile azzerare le sconfitte in questa modalità.

✅ D’ora in avanti, l’uso delle provocazioni al termine di una battaglia conterà ai fini del completamento dell’incarico giornaliero “Una provocazione bella e buona!“.

✅ I gradini di pietra del Percorso delle leggende non si romperanno più in caso di parità.

✅ Risolto l’errore per cui non si riusciva a sentire gli effetti sonori dell’abilità del campione schierato dall’avversario.

✅ Corretto un problema legato alla vista del golem, che gli impediva di percorrere la direzione giusta in battaglia.

✅ Corretto un errore per cui le Frecce causavano il doppio dei danni alle torri del re in battaglie 2v2.

✅ Migliorato il sistema di rilevamento dell’impatto con il bersaglio del Tronco e del barile barbarico.

✅ Aggiunti gli emblemi mancanti relativi agli anni trascorsi a giocare a Royale.

✅ Corretto il problema con l’indicatore nella schermata di utilizzo di un jolly.

✅ Corretto l’errore per cui l’emblema di bronzo della “lega 1” appariva nella schermata delle informazioni sul clan anche per i giocatori che non avevano sbloccato il Percorso delle leggende.

✅ Corretto l’arresto anomalo che si verificava quando si avviava il gioco e si cercava di aprire immediatamente un baule in coda.

✅ Risolto l’errore per cui la classifica del Percorso delle leggende non appariva dopo aver ritirato delle ricompense.

✅ Risolto l’errore per cui il moltiplicatore dell’elisir non veniva mostrato durante i replay.

✅ Esteso il raggio d’azione dell’abilità riflettente del monaco per la Sfera infuocata e la Palla di neve gigante.