クラロワ5周年をスタンプでお祝いしましょう!

Supercellクリエイターの皆さんと協力して、今シーズン限定のバトルヒーラースタンプをプレゼント🎁

シーズン21の期間中、SupercellクリエイターがトーナメントやSNSを通じてスタンプをプレゼントしてくれます🥳



現在公認されているSupercellクリエイター一覧

(アルファベット順)



リストに名前がない場合でも、シーズン期間中にキャンペーンを開催するクリエイターが追加される可能性がありますので、好きなクリエイターのSNSアカウントをチェックしてくださいね👀✨



2.6 Hog Cycle



3lno0b



AcidR



Adrian Piedra



Allan Franzotti



Alvaro845



AnabanCR



Anikilo



Artube Clash



Ash



Ashtax



Auk



B-rad



Bailey OP



bbox达人





BigSpin



Boss



BrunoClash





CaptainBen



ChiefAvalon YT



ClashArt





ClashTV



ClashwithShane



Copa



Crowlando



CR斑马



DanGamer28



Daniel55



DaxMX



DC system





Decow



DragonSteak



DrekzeNN



EDG门神





EdnarRoyale



el cazador





EL PROMEJOR



El Tío Vick



ElTucanIntegral



EmpireofClash



Erick EB7



ErnieC3



FabrizioA



Facu_Cometa



Feryfer



FiFqo



Fonclais



FullFrontage



Fusgo



garotas no controle



Gary CR



Gawel



Harun Kılıç



Hemokok



Higher



HorsePaper



Inder45



IvancitoGT



Jo Jonas



Jonathan 13



JootaYT



Josh - 1998CR



JUNE



Jvc



kabutom



kanario



KENNEDY CLASH



KFC



kir



Kius



KIX™JayTV



KManuS88



krystal GamerYT



Legendaray



Lemon Tea



Léopold



Light Pollux



Lonny the wolf



LORD X



Lucas Felix



Mad Raider



Madalin



Maestro05



Mafer Tejeda 10



Malcaide



Master Diddy San



Mateo26



matii.aaron



Matsh



MicroPT



Mishkin

Mix of Xaos YT



Moran1001



Morusitos



NANDO CLASH



Natbix



Nery



nomercy



Nyteowl



OJ



omgplayer



Øsama Clash Royale



Ouahleouff



Pandipollo



Paolo ios



pavelfi (Deck Shop)



Playinsano



Power Couple Gaming



pOwP



Prince晋



PvtMole



RevolAimar



reyjoseant



RhaegarGT



Rich Slaton



Robotin_YouTube



Rockstar





ruiner



Ruusskov



SaintBelikin



SantiagoT





Schrieffer



Sergio Ramos



Sergio1722



SHELBI





Sirtag



Sk Morten



SML (RoyaleAPI)



soking



SteeloPeligro



Style ghg



Sunny CR



tatofox9



Team Queso



the chicken



The Rech



TheGameHuntah



TMD Aaron



TQ BENIJU



Trikshot



Twitch/Kashman



Ultime Amino



Vanpipee



VPX GAMING



WanderchYoutube



xander



Xiake



YoSoyRick_YT



Zsomac



不胜西瓜



严肃的肯尼



力量哥Lciop



小陈LittleChen





程序猿小B同学



豆角豆莎



超人JAX



那一条牙膏



このリストに記載されているSupercellクリエイターのトーナメントやキャンペーンに参加して、限定スタンプをGETしましょう!





上記のSupercellクリエイターはスタンプのプレゼントを公式に承認されています。Supercellクリエイター以外で、スタンププレゼントを謳ったトーナメントやキャンペーンには参加しないようご注意ください⚠