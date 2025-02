■注意事項

・対戦相手確定から10分間トーナメント表の対戦カードにアクセスしていない場合には失格とします。両者ともにアクセスのない場合は両者失格とします。



・対戦結果と報告の内容が間違っている場合には対戦カードページから抗議が行えます。なお、その際に証拠となるスクリーンショットの提出が必要な場合がありますので、適宜スクリーンショットを取得してください。



・結果報告後10分間承認ならびに抗議がされていない場合には結果を問題ないものとして運営にて承認します。



・本大会への出場にあたり、使用する端末ならびに通信環境はご自身でご用意ください。なお、試合中に通信が切断される状況が発生した場合、切断した側の敗北といたします。通信の不良による再試合は認めません。



※対戦への復帰が可能な場合は、復帰を試みてください。



※対戦相手が切断された場合には、そのスクリーンショットを取得してください。



・故意の切断や回線の遅延を誘発する行為により、特定の試合状況を有利にしようという操作が認められた場合、運営にて当該プレイヤーの失格等の判断を行う場合があります。



■免責事項

・本大会参加者のゲーム内のプレイヤー名、デッキ情報など本大会に関連するすべての情報は、広報物、報道/情報メディアなどに商業的利用を含めて使用される可能性があり、本大会参加者はそれに了解/承諾するものとします。



・ゲームサーバーの予期せぬトラブル、その他、やむを得ない事情が発生した場合、本大会を延期、中止することがあります。



・参加者同士のトラブル、参加者の規約違反により生じた損害について、運営は一切の責任を負いません。

■禁止事項

・本大会詳細に反すること



・本大会参加規約に反すること



・運営チームの指示、要請に従わないこと



・同一の人物が同一の大会に複数回エントリーを行うこと



・虚偽の申告をすること



・SNS、大会チャットグループにて暴言やハラスメント行為を行うこと



・大会参加権を他者に譲渡すること



・公序良俗に反する不適切な名前をプレイヤー名として利用すること



・フィンランド法人Supercell Oyが定める、SUPERCELL利用規約に違反すること



■失格について



・チェックイン時間の締切時点で、チェックインが済んでいない方は失格となります。



・対戦相手確定から10分間トーナメント表の対戦カードにアクセスしていない方は失格となります。



・本大会詳細に記載の内容、または運営からの要請に従わない方は失格となります。



©2016-2019 Supercell Oy. All rights reserved. SUPERCELL and CLASH ROYALE are trademarks of Supercell Oy.