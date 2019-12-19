個人總積分排名前10的選手還將參加最強天王爭霸，按照積分排名順序進行捉對廝殺，具體對戰表如下圖。總積分排名第1和第2的選手將直接晉級準決賽，等待對手的到來。其他8名選手則在首輪對戰將按照積分第4對戰積分第9、積分第5對戰積分第8、積分第3對戰積分第10、積分第6對戰積分第7的展開比拼。

個人賽中前一日代表東南亞賽區出賽的Panda、Tattoos，在總積分排行分別為第5、第6，因此也將出戰，兩人分別將遇上RAIKIJONS、Spring。



除2場準決賽和冠亞軍決賽為BO5（5局3勝），其餘場次為BO3（3局2勝），所有場次比賽均為不BAN卡的一般模式對決，選手們將一路比拼直至決出最後的冠軍。

