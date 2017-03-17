近日、ウルトラレアの新ユニット「アサシン ユーノ」がリリースされます。
地上のターゲットめがけてダッシュし、攻撃を繰り出します。
ダッシュ中は無敵状態となり、攻撃を受け付けません。さらに、ダッシュ攻撃のダメージは、なんと通常攻撃の2倍！
無敵状態でも、インフェルノタワーやインフェルノドラゴンの継続ダメージはリセットされないので注意が必要ですが、ダッシュで川を飛び越えたり、コスト3で使えたりと、とても魅力的なユニットです。
もし相手が使ってきたら、ガーゴイルやスケルトン部隊など、複数ユニットで迎え撃ちましょう。
ぜひ、動画でもその特殊な動き方をチェックしてみてくださいね。
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ドラフトチャレンジで「アサシン ユーノ」を手に入れよう！
「アサシン ユーノ」のリリースに先立ち、3月17日の17時から3日間限定で、彼女をゲットできるイベントが始まります。
バトル形式は、自分で選んだ4枚のカードと、相手が選ばなかった4枚のカードでデッキが構成される「ドラフトチャレンジ」。
「アサシン ユーノ」は自分か相手のどちらかに渡ります！
そして、今回の新カードゲットイベントには「マイルストーン報酬」という報酬があります。
初回限定で、以下の報酬がもらえます！
2勝時点：金の宝箱
4勝時点：8000ゴールド
6勝時点：魔法の宝箱
9勝時点：25000ゴールド
12勝時点：アサシン ユーノ
カードを上手に選び、すべての報酬をゲットしてくださいね。
クールな刺客「アサシン ユーノ」も、あなたから仕事を依頼されるのを待っているはずです。
それでは、アリーナでお会いしましょう！