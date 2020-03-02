皆さんも一緒にお祝いしましょう！アリーナサイズのケーキのデリバリーをお手伝いしてくれませんか？
2016年3月2日に世界でクラッシュ・ロワイヤルがリリースされてから4年が経ちました（もうそんなに時間が経ったんでしょうか？）。シーズン9ではクラロワの4周年をお祝いします！
Sado
アンロックされると、ロイヤルデリバリーはシーズン9の期間中、プレイヤーのキングタワーレベルまで強化されます！
Sado，在CRSC第1賽季的表現中規中矩，雖然存活多週但排名一直不溫不火，也導致他的積分不足缺席了最後的總決賽。但在CRSC失意的Sado，卻在CRL第6賽季月度決賽上拿到全球第6的好成績，證明自己絕對寶刀未老。此番再次參加CRSC，Sado目標絕不止挑戰成功而已。
FACE
NARIE
アンロックされる報酬
アイシングタワースキン
4周年記念限定のスタンプ
これらのコンテンツは、シーズン9の開催中にしか入手できません。もちろん、入手した報酬は永遠にあなたのものです！
70個の報酬がアンロックできます！
35個のクラロワパス報酬グレード
35個のシーズン報酬グレード
從提交的資料上看，雖然guoyuan天梯最高盃數僅有5500杯，但在ACL等賽事上拿到過4強的好成績，因此單從盃數來看，無法看出他的實力。雖然guoyuan大賽經驗不多，但能在激烈的東南亞賽區爭鬥中搶到挑戰賽門票，他在牌組與操作上一定有其獨道之處，千萬不要小看任何挑戰選手，上週末Seori擊倒Lciop仍歷歷在目。
Cherax
3月中は、Supercellクリエイターが、自分たちのチャンネルで4周年記念限定のスタンプを配布します！
このスタンプは、コンテンツクリエイターからしか入手できません！
Cherax大神，再臨挑戰！作為中國大陸賽區非職業選手中的最高戰力，Cherax被評價擁有不是職業，但卻勝似職業的水準，在CRL戰隊賽時代屢屢稱雄CRL之外的各項賽事，實力不容小覷。 CRSC第1賽季，Cherax曾在第2週挑戰賽前來挑戰，但最終以3局惜敗RAIKIJONES，此次再度拿到晉級名額，Cherax誓要彌補上賽季未能進駐天王金字塔的遺憾。
GL jasmine
上賽季殺入挑戰，並曾擊倒名將RAD的GL jasmine再度來到天王爭霸賽。上賽季他除了阻殺RAD外，在第1週金字冒泡賽中也曾擊倒Sado，登上第6天王的位置，擁有斬殺頂尖選手的實力，本賽季他是否有望再度進入金字塔呢？讓我們拭目以待。
washi
看過CRSC第1賽季的老觀眾一定記得washi的大名，在第1賽季最後一週挑戰賽中，姍姍來遲的washi踢掉Lucky clover拿下天王之位，可惜在第二天的冒泡賽中不敵當晚一穿五的Tattoos、屈居第6天王。在第1賽季的比賽中，washi展現出自己對連弩的執著，連續玩了多局連弩，washi本週是否會秀一把連弩呢？
Runadora
シーズン9中、あなたの一番好きなパーティーモードを投票することができます！
投票は3/6(金)から、(クラロワニュース)のページで行われます！
同樣是造訪過天王金字塔的熟悉面恐，Runadora曾在CRSC第1賽季最後1週挑戰賽亮相，可惜鏖戰後不敵強大的PANDORA，但其表現仍可圈可點。 CRSC第2賽季，Runadora早早拿到預選賽門票，給足自己累積積分的時間，作為在多項賽事中綻放光芒的大神，上賽季挑戰失利的他，本賽季會寫下什麼戰果？
本週8位挑戰選手，既有Sado這樣成名已久的亞洲大神，也有首度來到CRSC挑戰的新人，既有盃數8000以上的天梯高手，也有僅僅5500盃的神祕玩家，究竟8位挑戰能拿下幾席天王之位呢？本週六日17點！前往日文賽事頻道（日文解說）觀看直播就知道囉！更多賽事消息請持續留意遊戲內新聞！
記事を読むより、動画でご覧ください！