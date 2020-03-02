從提交的資料上看，雖然guoyuan天梯最高盃數僅有5500杯，但在ACL等賽事上拿到過4強的好成績，因此單從盃數來看，無法看出他的實力。雖然guoyuan大賽經驗不多，但能在激烈的東南亞賽區爭鬥中搶到挑戰賽門票，他在牌組與操作上一定有其獨道之處，千萬不要小看任何挑戰選手，上週末Seori擊倒Lciop仍歷歷在目。