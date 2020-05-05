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トルネード
・効果時間 -50%
・吸引力 +65%
・毎秒ダメージ +100%
・建物へのダメージが追加
建物ユニットへのダメージ 100%
タワーへのダメージ 35%
ロイヤルデリバリー
・ダメージ +27%
バトルヒーラー
・ヒットポイント -10%
ベビードラゴン
・ヒットポイント -8%
マジックアーチャー
本周末，十大天王争霸赛CRSC第二赛季将迎来最后一周的踢馆赛，团体赛和个人赛两个总决赛的参赛大名单也即将出炉，事关总决赛名额，也让本周的踢馆阵容格外豪华。多位职业选手和传奇人物纷纷到来，天王们可得小心咯！
ミニP.E.K.K.A
和CRSC第一赛季一样，门神又是到最后一周踢馆才姗姗来迟，前往天王金字塔挑战踢馆。作为前W.EDGM战队的灵魂人物，门神今年的状态保持得尚可，CRL连续8个赛季全部参加，最终排名全球第129位。在多次解说比赛的过程中门神曾提到，如果来踢馆必定选排位最高的那个天王来挑战，不知道门神本周签运如何，又会不会兑现诺言、直接刚一波呢？
ゴブリンの檻
本周中国大陆赛区第二位挑战者同样来头不小，作为今年CN CR最大的惊喜，Cooper不但力压一众职业选手、CRL积分高居中国第三，更在9月的ECEA东亚电竞锦标赛上为国出征、一举夺冠。搭上踢馆赛末班车的Cooper，将在CRSC这个全新的领域里挑战自己，已经积攒了不少大赛经验的他，已经准备好了再次绽放出自己的光芒。
アースクエイク
本周日本赛区的首位挑战者GAKINISHI也是回锅肉一枚，在CRSC第二赛季首周踢馆中，签运不好的GAKINISHI被迫挑战日本同胞KK，最终踢馆失败、铩羽而归。蛰伏几周之后，GAKINISHI终于再一次从海选杀出，获得证明自己的第二次机会。作为一名天梯超过8400杯的大神，GAKINISHI已经准备好了给天王们制造一点麻烦。
オーブン
阔别多日，曾经的韩国CR代表人物X-Bow Master终于重归视野！作为韩国CR的一面旗帜，X-Bow Master早在2017 CCGS全球总决赛就已经名满江湖，职业时代也带队拿下过CRL东方赛区特别赛季冠军并且收获了FMVP。但就是这样一位有着光辉履历的传奇选手，在2021年略显沉寂，CRL全球积分仅排名第175位，其他第三方赛事也鲜见其身影。此番重回大众视野，X-Bow Master誓要证明自己还宝刀未老。
ゴブリンの小屋
韩国战神，再次回归！没错，我们的老朋友Sado又回来了，作为一名同样战功赫赫的韩国大神，Sado连续两个赛季在CRSC的表现都比较平淡，本赛季第二周踢馆XYD也没能成功。但今年Sado的整体状态还是不错的，CRL第六赛季打进了月度决赛，全球总积分排名第53位，也仍有机会通过最后一搏资格赛进军全球总决赛。最后一周踢馆，Sado能否一雪前耻夺回天王之位？让我们拭目以待。
バーバリアンの小屋
比起其他3个赛区6名踢馆选手都是赫赫有名，本周东南亚赛区则略显低调。首位踢馆选手是年仅16岁的印尼小将Semart，天梯最高杯数仅有5366杯的他，因为年龄太小也没有任何过往参赛经历，可以说是彻彻底底的一张白纸。这位名不见经传的神秘少年能否在本周踢馆给我们带来惊喜？让我们去赛场寻找答案吧！
このバランス調整は5/5に実装されます！