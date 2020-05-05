比起其他3个赛区6名踢馆选手都是赫赫有名，本周东南亚赛区则略显低调。首位踢馆选手是年仅16岁的印尼小将Semart，天梯最高杯数仅有5366杯的他，因为年龄太小也没有任何过往参赛经历，可以说是彻彻底底的一张白纸。这位名不见经传的神秘少年能否在本周踢馆给我们带来惊喜？让我们去赛场寻找答案吧！