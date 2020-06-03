除了登场率前5的核心，Viiper其他使用率和胜率都还可以的核心就只有胜率67%的羊骑、60%的电巨人和60%的皇家巨人，比起其他卡池无死角的选手，Viiper的卡池谈不上很大，但也勉强够用。而且Viiper和其他小费之神一样，对于大费推进体系并不是很感冒，除了电巨之外其他都玩得不多。总决赛上，Viiper可能会继续围绕自己的绝活小费展开卡组构思，但亦有可能升到第五层，练几手大费打个出其不意。
根据资料显示，2004年12月出生的Viiper现在还不满17岁，是一位名副其实的天才少年。去年，凭借在天梯上的抢眼表现，Viiper已经开始零星地参加一些比赛、慢慢兑现自己的天赋。今年CRL个人赛时代的来临，更让Viiper的光芒彻底无法掩盖，不但天梯上延续了超神发挥，更一举拿下了CRL全球总决赛四号种子的身份，成为从天梯之神转型电竞选手最为成功的玩家之一，周五开战的全球总决赛就是他再进一步的最佳舞台！
相信看过月赛的观众一定都会对Viiper有着深刻的印象，摄像头前的Viiper看起来非常沉稳、没有太多表情的变化，仿佛有着超越年龄的稳健心态，古语有云，胸有惊雷而如平湖者，可拜上将军也。不知道这位初出茅庐的少年，能否在全球总决赛的舞台毫不怯场、发挥出自己的最佳水平？我们周五晚7点半赛场见吧！
好了，2021CRL全球总决赛开幕只剩最后几天了，明天同一时间，今年亚洲表现最为出色的选手即将登场，一起来感受沙盒带来的压迫感吧！
プリンス
・ヒットポイント +3%
しばらくの間低い勝率を保っていたプリンスに、若干のHPアップを施しました。
ボムタワー
・稼働時間 35秒→25秒
ボムタワーは他のパワフルな建物ユニットと同じように、長い稼働時間のおかげで敵が突破できない防衛の壁を作ることを可能にしていました。
この壁は、プレイヤーに積極的な攻撃と、複数の攻撃に対応できる防衛をもたらしていましたが、ボムタワーの稼働時間を減少させることにより防衛能力も減少させることにしました。
ロイヤルデリバリー
・ダメージ -10%
终极盛宴，即将打响！本周五至周日每晚7点半，2021CRL全球总决赛将震撼开战、连干三天，今年最优秀的32位选手将争夺超过百万美元的奖金以及世界冠军的无上荣光。两位中国选手嗨尔&力量哥携手出征、捍卫CN CR的荣耀，不过根据总决赛赛制，两人将在第一轮就上演中国德比。
アースクエイク
・移動スピードスローダウン効果 35% → 50%
・攻撃スピードスローダウン効果を廃止
先月は、動きの速いアタッカー+アースクエイクが環境を支配していました。防衛ユニットにとってこの呪文の(攻撃スピードスローダウン効果)は驚異的であり、ホグライダーの様なアタッカーのダメージを保証していました。
(攻撃スピードスローダウン効果)を取り除き、その代わりに(移動スピードスローダウン効果)を強化することで、アースクエイクは正しく配置された防衛ユニットを罰するのではなく、配置ミスした近接攻撃ユニットを罰するという本来の設計意図に近づくと思います。
複数ユニットに設置時間を導入してからしばらくたちますが、これによる多くの恩恵があり、この仕様を他の複数ユニットにも施します。
2体以上の複数ユニットは、それぞれの設置時間を0.1秒間設けます。
いくつかのカードにとっては、この変更は設置時間の減少となりますが(ゴブリンの群れ、ゴブリンギャングは0.15秒から0.1秒に)、それ以外の複数ユニットカードにとっては、設置時にディレイが追加になったということになります。
ただし、スケルトン、スケルトン部隊は例外で、今まで通りの設置時間となります。
总决赛第二日和第三日，首日晋级的16强选手将按照双败淘汰赛制继续比拼，直至决出最后的冠军。其中总决赛第二日将进行16场决斗模式BO3的对决，包含8场胜者组首轮对决，4场败者组首轮对决以及4场胜者组第二轮对决。总决赛第三日将进行14场或15场比赛，跟月赛一样，全球总决赛也将采用绝对双败赛制，即败者组冠军需要在冠亚军决赛中击败胜者组冠军两次才可夺冠，胜者组冠军只需赢下一个BO3即可封王。总决赛三天一共将进行近50场BO3比赛，超百局全球最高水平的对决必将让你看个过瘾！
上記バランス調整は、すでに反映済です！シーズン12をお楽しみください！