除了登场率前5的核心，Viiper其他使用率和胜率都还可以的核心就只有胜率67%的羊骑、60%的电巨人和60%的皇家巨人，比起其他卡池无死角的选手，Viiper的卡池谈不上很大，但也勉强够用。而且Viiper和其他小费之神一样，对于大费推进体系并不是很感冒，除了电巨之外其他都玩得不多。总决赛上，Viiper可能会继续围绕自己的绝活小费展开卡组构思，但亦有可能升到第五层，练几手大费打个出其不意。

根据资料显示，2004年12月出生的Viiper现在还不满17岁，是一位名副其实的天才少年。去年，凭借在天梯上的抢眼表现，Viiper已经开始零星地参加一些比赛、慢慢兑现自己的天赋。今年CRL个人赛时代的来临，更让Viiper的光芒彻底无法掩盖，不但天梯上延续了超神发挥，更一举拿下了CRL全球总决赛四号种子的身份，成为从天梯之神转型电竞选手最为成功的玩家之一，周五开战的全球总决赛就是他再进一步的最佳舞台！

相信看过月赛的观众一定都会对Viiper有着深刻的印象，摄像头前的Viiper看起来非常沉稳、没有太多表情的变化，仿佛有着超越年龄的稳健心态，古语有云，胸有惊雷而如平湖者，可拜上将军也。不知道这位初出茅庐的少年，能否在全球总决赛的舞台毫不怯场、发挥出自己的最佳水平？我们周五晚7点半赛场见吧！

好了，2021CRL全球总决赛开幕只剩最后几天了，明天同一时间，今年亚洲表现最为出色的选手即将登场，一起来感受沙盒带来的压迫感吧！

