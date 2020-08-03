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2020年8月3日
Blog – Clash Royale

シーズン14:対戦前夜

クラン対戦2が今月始まります！デッキ構築に焦点を当てたチャレンジで準備を万全にしましょう！

シーズン14の報酬


🔴日程

🔴参加グループ

AグループLink to image

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*8月4日に実装されます

ボウラー(リワーク)

ターゲット認識距離 -20%

投石距離 +25%

ヒットポイント +8%

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呪文

矢の雨
巨大雪玉
ファイアボール
フリーズ
ライトニング
ポイズン
ロケット
ローリングウッド
ザップ

クラウンタワーへのダメージ 35% > 30% (-5%)

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ディガー

クラウンタワーへのダメージ 35% > 30% (-5%)

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見習い親衛隊

ダメージ +8%

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コウモリの群れ

ヒットスピード 1.1秒 > 1.3秒 (毎秒ダメージの減少)

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ローリングウッド

転がり距離 -9%

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ロイヤルデリバリー

着地時のノックバック 廃止

見習い親衛隊のダメージ +8%


Bグループ
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Cグループ

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新アーチャースタンプ

ついにアーチャーのスタンプが登場！クラロワパスの報酬、またはショップで入手可能です。

ビデオはこちら！