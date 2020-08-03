クラン対戦2が今月始まります！デッキ構築に焦点を当てたチャレンジで準備を万全にしましょう！
シーズン14の報酬
🔴日程
*8月4日に実装されます
ボウラー(リワーク)
ターゲット認識距離 -20%
投石距離 +25%
ヒットポイント +8%
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呪文
矢の雨
巨大雪玉
ファイアボール
フリーズ
ライトニング
ポイズン
ロケット
ローリングウッド
ザップ
クラウンタワーへのダメージ 35% > 30% (-5%)
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ディガー
クラウンタワーへのダメージ 35% > 30% (-5%)
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見習い親衛隊
ダメージ +8%
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コウモリの群れ
ヒットスピード 1.1秒 > 1.3秒 (毎秒ダメージの減少)
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ローリングウッド
転がり距離 -9%
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ロイヤルデリバリー
着地時のノックバック 廃止
見習い親衛隊のダメージ +8%
新アーチャースタンプ
ついにアーチャーのスタンプが登場！クラロワパスの報酬、またはショップで入手可能です。