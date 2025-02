Record di presenze



Questa edizione dell’Amazon UNIVERSITY Esports ha confermato e superato quanto fatto durante gli scorsi anni. Per quanto riguarda ClashRoyale, i numeri raggiunti sono stati incredibili, coinvolgendo circa 1129 studenti provenienti da 70 Università italiane, che si sono dati battaglia per provare a raggiungere i playoff.



Questo risultato rappresenta un nuovo record europeo per la Amazon UNIVERSITY Esports in termini di partecipazione. Record che ha surclassato i numeri delle passate edizioni, a dimostrazione del sempre maggiore interesse per gioco, anche a livello accademico.