안녕하세요, 도전자 여러분!

THE LAST WEEKEND에서 슈퍼셀 라운지의 마지막을 함께 즐기세요! 6월 26일부터 27일까지 이틀에 걸쳐, THE LAST WEEKEND가 진행됩니다.

👇아래에서 자세한 내용을 확인하세요!👇