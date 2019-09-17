YUYA對大家來說可能略微熟悉，在去年的CRL加入KIX戰隊，為戰隊立下不少戰功。而近期的YUYA相當活躍，累積自己在各項賽事中的經驗，其中在AME比賽更技壓多位知名日韓選手拿下所屬賽區亞軍。在本賽季32強分組中與iAmJP、Coca rX同屬一組，但仍扛住壓力，以5勝1負的戰績搶下月度決賽門票，實力不容小覷。