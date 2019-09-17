YUYA對大家來說可能略微熟悉，在去年的CRL加入KIX戰隊，為戰隊立下不少戰功。而近期的YUYA相當活躍，累積自己在各項賽事中的經驗，其中在AME比賽更技壓多位知名日韓選手拿下所屬賽區亞軍。在本賽季32強分組中與iAmJP、Coca rX同屬一組，但仍扛住壓力，以5勝1負的戰績搶下月度決賽門票，實力不容小覷。
KK19212
從2018年CRL亞洲賽區開始就創造佳績的KK，是不少台港澳玩家心目中的神級選手，三年以戰隊形式的CRL中奠定不少經驗，面對過大風大浪的他，在今年的月度賽事中同樣表現不凡，首日賽程以9勝2負出線，次日賽程則以5勝1負拿到月度決賽席位，究竟強敵環伺的月度決賽中，他會有什麼樣的表現呢？
1, 2, 3위를 차지한 모든 판타지 플레이어에게는 다음과 같은 보상이 제공됩니다.
1 위 :
보석 1,000개
2 위 :
보석 500개
3 위 :
보석 250개
※ e스포츠 탭을 통해 판타지 로얄을 확인하실 수 있으며, 점수가 계산되는 시점은 아시아 지역 기준 9월 19일부터입니다.
在亞洲賽區時期就出現在眾人目光的天才選手，不論在哪一個戰隊中都是核心之一，近期在第三方單打為主的賽事中，拿下不少冠軍，可以說是備受看好的選手。而在本次月度資格賽中首日拿下9勝2負，次日則以4勝2負驚險晉級月度決賽，他能否迅速調整好最佳狀態，衝擊本月冠軍呢？
TQ Ruben
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클래시 로얄 팀