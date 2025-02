이번 주 토요일 오후 7시 한국의 킹존, 샌드박스, OP Gaming, OGN ENTUS 4개 팀이 경기를 펼칩니다.

1경기: OP Gaming vs SANDBOX

2경기: King-Zone Dragon X vs OGN ENTUS

3경기: King-Zone Dragon X vs OP Gaming

