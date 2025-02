[플레이오프 경기 안내]

11월 11일 일요일 오후 4시에 결승전이 펼쳐집니다. 과연 한국팀은 월드 파이널 진출권을 획득할 수 있을까요?



1경기: SANDBOX vs KING-ZONE DragonX

2경기: PONOS Sports vs Bren Esports

3경기: 1경기 승리팀 vs 2경기 승리팀

