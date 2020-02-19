埃及之光，又见法老！作为目前全球总决赛积分第一人，关于Light的表现或许已经不需要再过多赘述，一骑绝尘的885分彰显出埃及人本年度的火热手感。倒数第二个赛季，法老第四次杀入决赛舞台，追平了由“萨大厨”保持的纪录。哪怕染指过月赛冠军，但埃及人对于胜利的渴望依旧强烈。以赛代练，保持手感迎接全球总决赛也是法老此行的重要目标。