埃及之光，又见法老！作为目前全球总决赛积分第一人，关于Light的表现或许已经不需要再过多赘述，一骑绝尘的885分彰显出埃及人本年度的火热手感。倒数第二个赛季，法老第四次杀入决赛舞台，追平了由“萨大厨”保持的纪录。哪怕染指过月赛冠军，但埃及人对于胜利的渴望依旧强烈。以赛代练，保持手感迎接全球总决赛也是法老此行的重要目标。
Juliet
Anaban❤️iulia
HERO
Boeufmac
Не держите зла
Venom
Code: KFC
Samuel Bassotto
MiniMichifu
Dandelion
BROLY
Charlie
Megumi l ぱんどら
Nova l Kauan
joeykashi
ぐりこ
Kendaswagger ツ
Santiago
Boeufmac
¥The Wolfi¥
LaPoKaTi
L Lawliet
IcyRazorShark
kevin RA
ACE ⚡José⚡
Rémi⭐ALL STARS™
MichaelWazowski
ACE Frank
♬taikiツ♬
💲 D.I.M.A.S 💲
けんつめし
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Relo
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むぎったん
mike1m1ke
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NEWERA
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心随律动
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中野五月
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韩国一哥，沙盒再临！自第三、第四赛季背靠背杀入月度决赛后，韩国天王在随后的几个赛季无缘月度决赛舞台，这不禁让万千CR粉丝因看不到其顶尖操作而扼腕叹息。但蛰伏的韩国一哥没有荒废自我，天梯高分段依然能看到其活跃的身影。本月，重出江湖的沙盒先是在刚刚开赛的十大天王争霸赛第二赛季中一鸣惊人，随后又强势杀入月度八强，其手感火热程度可见一斑。本次月度决赛，韩国天王目标只有一个，弥补冠军遗憾，锁定全球席位！
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