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2020년 2월 19일
Blog – Clash Royale

시즌 8 글로벌 토너먼트 명예의 전당!

埃及之光，又见法老！作为目前全球总决赛积分第一人，关于Light的表现或许已经不需要再过多赘述，一骑绝尘的885分彰显出埃及人本年度的火热手感。倒数第二个赛季，法老第四次杀入决赛舞台，追平了由“萨大厨”保持的纪录。哪怕染指过月赛冠军，但埃及人对于胜利的渴望依旧强烈。以赛代练，保持手感迎接全球总决赛也是法老此行的重要目标。

시즌 8 글로벌 토너먼트 TOP 100 플레이어

  • Juliet

  • Anaban❤️iulia

  • HERO

  • Boeufmac

  • Не держите зла

  • Venom

  • Code: KFC

  • Samuel Bassotto

  • MiniMichifu

  • Dandelion

  • BROLY

  • Charlie

  • Megumi l ぱんどら

  • Nova l Kauan

  • joeykashi

  • ぐりこ

  • Kendaswagger ツ

  • Santiago

  • Boeufmac

  • ¥The Wolfi¥

  • LaPoKaTi

  • L Lawliet

  • IcyRazorShark

  • kevin RA

  • ACE ⚡José⚡

  • Rémi⭐ALL STARS™

  • MichaelWazowski

  • ACE Frank

  • ♬taikiツ♬

  • 💲 D.I.M.A.S 💲

  • けんつめし

  • Youtube Boss_CR

  • Relo

  • RUBÉN

  • T-Bag

  • Epicマイナー

  • KRYPTO

  • NANDO FLA

  • むぎったん

  • mike1m1ke

  • 早田ひな

  • iAmJP

  • Elaiza

  • cope_04

  • Ma3str0⚡Mu3rt3

  • NEWERA

  • thegod_rf

  • ☆Mogun I Kwon☆

  • Isaac King

  • Faust

  • jafo04

  • Mil I Luca

  • KnoX™

  • SaintBelikin

  • チーズ後輩Ⅱ

  • 頭沸く沸くさん

  • sayaka

  • Joaozinhopan

  • Joaquín

  • Riku

  • Mike1m1ke2

  • Steve

  • 心随律动

  • ⭐✨Matcha™✨⭐

  • Gary

  • [MP] Saravia™

  • FrancoMedinaSL

  • masiron✿

  • HİRAŞİMO

  • 中野五月

  • KENNEDY CLASH

  • Stardus Dragon

  • Super Landon

  • Line

  • valew

  • Anaban❤️iulia

  • しろくまʕ•ᴥ•ʔ

  • ピスタチオ坊や

  • Arjuuuu11

  • Naythenyolo

  • Der Regen

  • ⭐️ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ⭐️

  • 9002

  • CHINO

  • the best

  • BenZer Ridel

  • RAIT

  • ReicherT约翰

  • Rhyme

  • ⚡NiklasIsGod⚡™

  • トム

  • BlanquetteOP

  • Ziptac

  • Sandalia21

  • 정민tv

  • TRT｜爷的皇室

  • Ganjel Bacon™️

  • BK Paulo

  • Nuri

  • @Arctorius

韩国一哥，沙盒再临！自第三、第四赛季背靠背杀入月度决赛后，韩国天王在随后的几个赛季无缘月度决赛舞台，这不禁让万千CR粉丝因看不到其顶尖操作而扼腕叹息。但蛰伏的韩国一哥没有荒废自我，天梯高分段依然能看到其活跃的身影。本月，重出江湖的沙盒先是在刚刚开赛的十大天王争霸赛第二赛季中一鸣惊人，随后又强势杀入月度八强，其手感火热程度可见一斑。本次月度决赛，韩国天王目标只有一个，弥补冠军遗憾，锁定全球席位！

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