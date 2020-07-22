Queso Golden將於4月30日(六)、5月1日(日)22點進行總決賽！

16位頂尖選手爭奪下一張晉級全球總決賽的黃金門票！

YaoYao與胖胖將在這兩天分別於個人頻道接力直播！YaoYao頻道將直播4月30日總決賽第1天的賽程！

胖胖頻道則直播5月1日總決賽第2天的賽程！

敬請鎖定他們的個人頻道唷！