Le huitième round de la Clash Royale League 2021 touche à sa fin et 56 joueurs sont toujours en lice pour le titre de champion du monde.

Ces 56 joueurs représentent 21 organisations et 22 pays différents. Et non seulement ils cumulent tous ensemble 29 898 points de CRL, mais ils ont également gagné un total de 483 000 $ de prix.



Allez découvrir la liste du top 56 sur Twitter pour suivre les meilleurs joueurs du monde !



Et ne ratez pas les qualifications de la dernière chance les 30 et 31 octobre, diffusées en direct sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de la CRL.