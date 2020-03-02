今晚的压轴大戏迎来中国德比，由于中国大陆赛区原定踢馆选手Hellsong因个人原因退赛，将由另一名中国选手GL jasmine小茉笙递补登场、挑战Auk。如果你记得上赛季日本选手RAD缔造的5个精锐名场面，那你一定不会忘记当时的“背景板”正是小茉笙，不过虽然被RAD天秀，但小茉笙才是那个BO3最后的胜者，实力毋庸置疑。此番递补登场，小茉笙能否抓住机会、给卫冕冠军制造麻烦？而临时更换对手的Auk，又能否及时调整策略、顶住新锐势力的冲击？答案今晚揭晓。

经过了第一周踢馆赛的各种冷门，相信让大家对今天的比赛更加期待，尤其是8位挑战者究竟会带来哪些惊艳的“大招”呢？今天17点，锁定CRSC第二周踢馆赛，我们不见不散！