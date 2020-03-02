与第一周踢馆赛一样，韩国天王Shaden Smuki再次被前置位早早挑选出来，这一次挑战者是来自马来西亚的神秘高人guoyuan。虽然Shaden Smuki两季以来在金字塔的状态一直是起伏不定，但屡屡守擂成功证明自己绝不是软柿子一枚。这一次，guoyuan想踢走Shaden Smuki这位金字塔中的“钉子户”，可得想点不一样的奇招了。
2016년 3월 2일, 클래시 로얄 글로벌 출시 이후 벌써 4년이 흘렀습니다. 시간 참 빨리 가네요! 시즌 9에서 클래시 로얄의 4번째 생일을 함께 축하해주세요!
第二场踢馆赛，来自台湾的NARIE选手将挑战第九天王、日本选手ARIMURA。经过上周的状态复苏，ARIMURA本周直到第六签位才被NARIE选中，实力算是得到了挑战者们的认可。而第一季的老熟人NARIE阔别一季重返天王金字塔，想必也是有备而来。虽然实力上看ARIMURA更胜一筹，但NARIE也并非没有爆冷的可能。
로얄 훈련병 택배 시키신 분? 없어요? 어쨌든...
로얄 택배는 3엘릭서 일반 마법 카드입니다.
로얄 우체국에서 투석기로 발송하는 특급 택배 - 로얄 택배는 하늘에서 아레나를 향해 떨어지며, 지면에 충돌 시 광역 피해를 주고 범위 내 모든 적 유닛을 뒤로 밀쳐냅니다.
충돌한 뒤 상자가 열리며 안에서 로얄 훈련병이 뛰쳐나옵니다. 머리는 괜찮을까 걱정이네요.
로얄 택배는 통나무 마법처럼 아레나에서 본인의 구역에만 배치할 수 있습니다.
第三场踢馆赛迎来小费德比，来自香港的天王Panda将迎接韩国小将FACE的挑战。上周Panda不但成功踢馆拿下天王之位，和FamousKid、KK等亚洲顶尖高手也是战了个难解难分。而FACE同样作为第一季的回锅肉，经过特训后应该是成长不少。两人同为速转小费型卡组的玩家，不知道会不会给我们带来一场赏心悦目的对攻大战呢？
도전
3월 2일 ~ 3월 6일
3월 7일 ~ 3월 11일
트로피 진척도
5,150 트로피
6,450 트로피
在第二赛季的踢馆赛中，PANDORA已经连续两周被挑战者留到了最后，看来大家很清楚什么样的对手轻易不要惹。这一次，是来自中国大陆赛区的Cherax成为倒霉蛋，必须要和PANDORA神来一波正面较量。PANDORA的实力无需多言，而Cherax作为一位名气不小的中国民间大神，也绝对拥有挑战职业选手的底气，P神必须打起十二分的精神认真对待。
킹이 실물 크기의 케이크를 주문했습니다. 해치울 시간이군요! 케이크 위에서 한 판, 어떠세요?
"케이크는 먹게 내버려 둡시다... 엄마가 먹을 거 가지고 장난치지 말랬는데..."
第五场踢馆赛，KK和washi将上演一场日本德比。作为名气最大的日本选手之一，KK已经一步一个脚印成长为世界级的选手，并且状态一直保持的不错。而只拿到第七签位的上季老选手washi显然也没有太多选择的空间，硬着头皮冲一波KK实属无奈之举。同为日本CR圈的大神，两人交战次数应该不少，这场知根知底的战斗你看好谁呢？
로얄 패스 시즌 9
上周一战成名的韩国新人Seori，本周将以天王的身份接受日本选手Runadora的挑战。上周比赛中，Seori不但凭借一手矿工苍蝇海一战成名，更是6局比赛都抓到对手的卡组而技惊四座。而Runadora作为第一季的老人，用第三签位早早挑选Seori，想必是看上了Seori的第五天王之位，韩国小将能否顶住对手的冲击？我们拭目以待！
인기 커뮤니티 멤버들이 디자인한 커스텀 도전을 플레이해보세요!
과연 끝까지 완료할 수 있을까요?
크리에이터 도전마다 전설 카드 1장을 포함한 다양한 보상을 획득할 수 있습니다!
무료 이모티콘 선물!
第七场对决，上周操刀连弩一战封神的XYD将迎来韩国大将、前职业选手Sado的挑战。XYD在上周一路杀至第四天王之位，狂玩4局连弩更是让TRB SandBox和KK两位大神吃尽了苦头。而幸运抽到一号签的Sado早早挑选XYD来踢馆，除了想拿到对手的第四天王宝座，更是想为同胞SandBox报一箭之仇，不知道Sado准备好怎么应对连弩了吗？
明天上午9点，ECEA皇室战争首战将由日本代表队迎战韩国代表队，中韩大战则将在这之后进行。这也是9月6日平衡性大调整后的首次大赛，全新版本哪些卡牌卡组最强？如果你还在摸着石头过河，不妨来ECEA的舞台抄抄答案吧！
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今晚的压轴大戏迎来中国德比，由于中国大陆赛区原定踢馆选手Hellsong因个人原因退赛，将由另一名中国选手GL jasmine小茉笙递补登场、挑战Auk。如果你记得上赛季日本选手RAD缔造的5个精锐名场面，那你一定不会忘记当时的“背景板”正是小茉笙，不过虽然被RAD天秀，但小茉笙才是那个BO3最后的胜者，实力毋庸置疑。此番递补登场，小茉笙能否抓住机会、给卫冕冠军制造麻烦？而临时更换对手的Auk，又能否及时调整策略、顶住新锐势力的冲击？答案今晚揭晓。
经过了第一周踢馆赛的各种冷门，相信让大家对今天的比赛更加期待，尤其是8位挑战者究竟会带来哪些惊艳的“大招”呢？今天17点，锁定CRSC第二周踢馆赛，我们不见不散！
해당 변경 사항은 3월 3일에 적용됩니다!
광부
크라운 타워 대상 피해량 감소: 40% → 35%
지진 마법
숨겨진 뇌전탑에 효과 적용
골렘
베이비 골렘 피해량 22.5% 감소
베이비 골렘 데스 피해량 55% 증가
(베이비 골렘은 골렘이 파괴되었을 때 생성되는 두 마리의 작은 골렘입니다)
대포
피해량 5% 증가
대포 카트
피해량 5% 증가
이번 달 한정으로 시즌 종료 시 초기화되는 트로피가 기존 50%에서 25%로 감소합니다!
이는, 도전자 여러분이 시즌을 시작하는 트로피가 더 높아진 것을 의미합니다! 이제 트로피 진척도에서 더 많은 보상을 획득하세요!
참고: 트로피가 6500 이상인 경우, 트로피 수에 관계 없이 5800으로 재설정됩니다. 이로 인해, 25% 이상의 손실이 발생할 수 있습니다.
시즌 9 내내 어떤 파티 모드를 플레이하고 싶은지는 투표에 달려있습니다!
3월 6일 (금)부터 로얄 뉴스를 통해 투표하세요!
클랜전 수집일 전투
1v1
달려라 해골 돌격병
클래식 덱
트리플 드래프트
서든 데스
더블 엘릭서 드래프트