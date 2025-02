A GKR está de volta, com cinco novas competições no formato de equipes para 2023, com um prêmio total de $46.000! Poderá participar em quatro competições: Splits de Primavera, Verão, Outono e Inverno. Daí terá a chance de se qualificar para o grande evento: as Finais da GKR 2023.





Em cada Split, serão realizadas quatro Eliminatórias para determinar as oito equipes participantes oficiais. O vencedor de cada Split se qualificará automaticamente para as Finais da GKR 2023, resultando em um total de quatro equipes, que se reunirão no dia 28 de Dezembro para determinar o Campeão Mundial da GKR 2023.